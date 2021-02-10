Dengesini kaybeti, beton zemine düştü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaç dallarını kesmek için çıktığı tentenin üzerinden düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Efeler'in Zeybek Mahallesinde saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerine uzanan ağacın dallarını kesmek için tenteye çıkan M.K.(42), ağaç dallarını budadığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Dengesi kaybeden M.K. işyerinin girişindeki beton alana düştü. Yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşen talihsiz adam yaralanırken gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar ise M.K.'yı yerde gördü. Durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)