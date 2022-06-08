DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika
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DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

08.06.2022 06:17
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı.

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte vadideki dere kenarında alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kargı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurdukları halat sistemiyle yaralıyı yukarı çeken ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim Kargı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kargı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DENGESİNİ KAYBETTİ, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika
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