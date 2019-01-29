Dengizek ve Ekibi Güven Tazeledi

Merkezi Maltepe'de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

Merkezi Maltepe'de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın olağan genel kurulu toplantısı yapıldı. Suha Dengizek'in tek liste halinde katıldığı genel Kurul toplantısında yeni isimlerin de dahil edildiği güçlü bir yönetim kurulu yeniden seçilerek işbaşına geldi.



Genel kurul toplantısında, Erzurumlu hemşehrilerin yoğun ilgi gösterdiği, üst düzey bürokratın, işadamının ve sanat çevresinin de yer aldığı genel kurulun divan başkanlığına Mücahit Feyatorbay, katip üyeliklere Kasım Karakaş, Mustafa Önal ve Taha Kara seçildiler.



Dengizek 5.nci kez vakıf başkanı



Sempatik, başarılı ve renkli kişiliği ile 5.nci kez vakıf Başkanı seçilen Suha Dengizek yönetimindeki Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, şu anda Erzurum vakıfları içinde Türkiye'de en faal sivil toplum kuruluşu durumda olduğunu konuşmacılarda özellikle vurguladılar.



Dengizek, "En önemli hedefimiz külliyemizi hayata geçirmektir"



Genel kurul toplantısında vakfın faaliyetleri hakkında konuşma yapan Vakıf Başkanı Süha Dengizek, "Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz tüm projeleri teker teker hayata geçiriyoruz, şu an en önemli hedefimiz külliyemizi hayata geçirmektir" dedi.



Dengizek, "Vakfımız, altı katlı binasını faaliyete geçirdiğimiz günden beri, tüm hemşehrilerimizin ikinci adresi olma konumuna gelmiştir. Vakfımız, tüm hemşehrilerimizin Kültür Evi, Kültür Ocağı olmuştur. Şimdi ilk hedefimiz camii projemizi hayata geçirerek orayı tam bir kültür merkezi yapma çabası içerisindeyiz. Külliyemiz içerisinde taziye evi, bayanlar için ayrı bir taziye evi, aşevi, kütüphane, toplantı ve sohbet salonları, yönetim birimlerinin yer alacağı çok kapsamlı bir proje olacak. Külliyemizi hayata geçirdiğimizde içeresinde bulunduğumuz bu altı katlı binamızı ise İstanbul'da çok ihtiyacımız olan bir hizmete tahsis edeceğiz. Bu nedir diye soracak olursanız sizlere şimdiden müjdesini veriyim Erzurum'dan gelip burada üniversite okuyan kızlarımız için kız yurdu yapacağız" dedi.



Dengizek daha sonra şunları söyledi; "Hepimizin derdi Erzurum, Erzurumluya hizmet etmek, Erzurum'un derdiyle dertlenmek, sevinciyle sevinmek, gayemiz de amacımızda budur. Vakıf olarak kültürümüzü yaşatmak, eğitim çalışmalarına destek olmak, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örneklerini sergilemek aynı zamanda Erzurum dışındayken de Erzurum'a ekonomik katkı sağlamak gibi bir gayret içindeyiz.



Önümüzdeki dönemde çok daha önemli projeleri hayata geçireceğiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.



Bu güne kadar Vakfımızın faaliyetlerini yürütmemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize, mütevelli üyelerimize, işadamlarımıza, Belediye Başkanlarımız ve bürokratlarımıza cani gönülden teşekkürlerimi sunarım."



Genel kurulan yoğun katılım sağlandı. Eski Çevre ve şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Milletvekili Mihriban Belma Satır, Serkan Bayram, Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Ak Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ESAV Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, İstanbul Erzurumlular Vakfı Başkanı Hadi Atalar, İspader Genel Başkanı Hayati Korkmaz, Dernek Başkanları yanı sıra yoğun bir katılım sağlandı.



Maltepe Erzurumlular Vakfı 2019-2021 yılı yönetim ve denetim kurulu listesi şu isimlerde oluştu;



Süha Dengizek, (İş Adamı) Ahmet Ağırman, (İnş. Müh. İSFALT Genel Md.) Aydın Ayyıldız, (İş Adamı) Atilla İpek, (Pendik Bld. Bşk. Yrd.) Abiş Hopikoğlu, (CEO)Aydın Dumlu, (İş Adamı) Ahmet Çobanoğlu (İş Adamı) Abdülaziz Yağız, (İnş. Müh. İş Adamı) Bülent Keskinler, (Profesör) Cevat Gerni, (Prof. Dekan) Cihat Algın, (İş Adamı) Çetin Ürüt, (SSK Müfettişi) Ejder Batur, (İnş. Müh. Bl. Bşk. Yrd.) Emrah Yüce, (İş Adamı) Esat Nuhoğlu, (İş Adamı) Dündar Özbaylar, (Diş Hekimi) Fahri Görer, (Emekli Emn. Müdürü) Fatih Sırmacı, (İnş. Müh. Bld. Bşk. Yrd.) Fuat Kulaçoğlu, (İş Adamı) Gürbüz Aslan, (Emlakçı) H. Suat Ölmez, (Genel Sekreter Yrd.) H. Mehmet Erdoğan, (Genel Koordinatör) Hasan Koç, (Sendika Gn. Sekreteri) Hakkı Demirbağ, (İş Adamı) Hasan Keskin, Mali Müşavir, Hüseyin Karakaya, (Mimar) Kasım Karataş, (Em. SSK Müdürü) Kürşat Karakaş, (Prof. Futbolcu İş Adamı) Latif Kurt, (Bld. Yrd.) Metin Taş,(İş Adamı) Mustafa Ilıcalı, (Prof. Mv.) Mücahit Güngör, (San. Tic. İl. Md.) Mustafa Akın, (İş Adamı) Neşe Şairoğlu, (Emekli Öğrt.) Nihat Dikel, (İş Adamı) Recep Ağtaş, (Güvenlik Md.) Suat Önal, (İş Adamı) Serdar Sengir, (Memur) Selçuk Özkavcı, (İş Adamı) Selim Çelik, (İnş. Müh. Bld. Bşk. Danışmanı) Suat Özarslan, (Müteahhit) Şakir Bozan, (Sanatçı Basın Mensubu) Temel Aslan, (Bld. Bşk. Yrd.) Taylan Mesutgil, (İş Adamı) Yavuz Kamışlıgöl, (Mali İşler Daire Bşk.)Yusuf Cebeci, (İş Adamı) Zinnur Zülal, (İş Adamı) Zekai Özarslan, (İş Adamı)



Denetleme Kurulu: İdris Güllüce, (Eski Bakan)Belma Satır, (Avukat, Mv.)Ahmet Selamet, (Bld.Bşk. Vk. Av.) Ebubekir Taşyürek, (Mali Müşavir Bld. Meclis Üyesi) Ferhan Akbaş, (Genetik Müh. Md.)Serpil Fayetörbay, (Müdür) Nihat Önal, (İş Adamı) Servet Dadaş, (İş Adamı) - ERZURUM

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