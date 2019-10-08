DENİB '7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım' yarışmasına katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından bu yıl 7.si düzenlenen "Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması"nın Genel Fitting çalışması ve katalog çekimleri, 5 Ekim'de gerçekleştirildi. Çekimlerde yetkilileri de hazır bulundu.



Ülkemizin genç tasarımcılarına kendini gösterme fırsatı vererek farkındalık platformu oluşturmak ve sektöre sunduğu yeni değerlerle genç, yetenekli tasarımcılar kazandırmak, sektörde tasarım bilinci oluşturmak ve Denizli'de ihraç edilebilir ürünlerin çeşitliliğini artırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği yarışmanın son aşamasına gelindi.



Yoğun bir temponun ardından hazırlanan kıyafetler üzerinde son rötuşların yapılması amacıyla, yarışma koreografisi Uğurkan EREZ koordinasyonunda İstanbul'da defile mankenlerinin sunumuyla genel fitting gerçekleştirildi. Yarışma finalistleri, atölye çalışmalarının ardından tasarımlarını en iyi şekilde ürüne dönüştürerek final gecesine hazırladıkları tasarımlarını, mankenler üzerinde inceleme fırsatı buldu.



"Yarışma bu yıl 'Doğaya Dokunuş' temasıyla düzenlendi"



Genel fitting çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen katalog çekimleri, gün boyunca devam etti. Genel Fitting ve çekimlerde, yarışmanın Kreative Direktörü koreograf Uğurkan Erez, yarışma moderatörü Meryem İmre, yarışma mentorleri Neslişah Yılmaz, Ozanhan Kayaoğlu, Salih Yılmaz, DENİB Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya, DENİB Tasarım Yarışması sorumlusu Şube Müdürü Şadiye Baykent, Outwork yetkilileri ve ekibi ile yarışma finalistleri hazır bulundu.



Bu yıl "Doğaya Dokunuş" temasıyla düzenlenen yarışmanın defile ve ödül töreni, 1 Kasım 2019 tarihinde Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.



Denizli İhracatçılar Birliği, geçen sene olduğu gibi bu sene de uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir final programı hazırlamak için yoğun bir çalışma içerisinde. - DENİZLİ