DENİB Akademi'den "İhracatta Finansal Okuryazarlık" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DENİB Akademi'den 'İhracatta Finansal Okuryazarlık' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

DENİB Akademi'den "İhracatta Finansal Okuryazarlık" eğitimi

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Uşak'ta "İhracatta Finansal Okuryazarlık Eğitimi" gerçekleştirildi.

DENİB Akademi'den

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Uşak'ta "İhracatta Finansal Okuryazarlık Eğitimi" gerçekleştirildi.


İhracat Eksperi'nden Ümit Osman Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ve firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programında ihracatta banka ilişkileri, ihracat bedelinin ne zaman bozdurulması gerektiği, ihracat taahhüdünün ne olduğu, kur riskini nasıl azaltılabileceği, döviz kredisi kullanımında dikkat edilecek hususlar, finansman gerektirecek etkenler, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile finansman desteği, poliçe iskontosu ve akreditif gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.


Yılmaz, finansmanın firmalar için öneminden bahsederek birçok firmanın maruz kaldığı risklerin farkında olmadığını belirterek, "Firmaların sadece üretmeleri ve satış yapmaları, hayatlarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için yeterli değil. Firmalar finansal açıdan da güçlü olmalı, finansal okuryazarlıklarını geliştirmeli. Özellikle farklı döviz türleriyle ticaret yapan ihracatçı firmalar için bu durum daha da önem taşıyor dedi.


İhracatta Finansal Okuryazarlık eğitiminde firmaların finansman ve ihracat yetkililerinin finansal açıdan farkındalıklarını artırılması ile firmanın yaşayabileceği finansal risklerin azaltılması amaçlanmaktadır.


Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - UŞAK

Denizli, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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