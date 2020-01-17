DENİB Akademi'den Incoterms 2020 teslim şekilleri bilgilendirme semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DENİB Akademi'den Incoterms 2020 teslim şekilleri bilgilendirme semineri - Son Dakika Ekonomi

DENİB Akademi'den Incoterms 2020 teslim şekilleri bilgilendirme semineri

6 saat önce

DENİB AKADEMİ, "Incoterms 2020 Teslim Şekilleri Bilgilendirme Semineri'ni Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.

DENİB Akademi'den Incoterms 2020 teslim şekilleri bilgilendirme semineri, System.String[]

DENİB AKADEMİ, "Incoterms 2020 Teslim Şekilleri Bilgilendirme Semineri'ni Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.


Rblecturer Dış Ticaret Eğitimleri'nden Reşat Bağcıoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; teslim şekilleri, dış ticaret işlemlerinde alıcı ile satıcı arasında düzenlenen satış sözleşmesi, alıcı-satıcı sorumlulukları gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.


Eğitmen Reşat Bağcıoğlu, dış ticaret işlemlerinde alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı sırasında yapılacak harcamaların, ortaya çıkabilecek hasar ve risklerin hangi tarafa ait olacağını tespit etmek amacı ile Uluslararası Ticaret Odası'nın kısa adı INCOTERMS olan ticari terimlerin yorumlanması için uluslararası kurallar adlı bülten yayımlandığını ve bu bültenin INCOTERMS 2020 olduğunu belirterek şunları söyledi:


"Uluslararası Ticaret Odaları (ICC – International Chamber and Commerce) INCOTERMS 2020 ile toplam 11 adet olan teslim şekillerini her yönü ile detaylandırmış, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını net bir biçimde ortaya koymuştur. Diğer taraftan INCOTERMS 2010 kuralları arasında yer alan DAT (Delivered at Terminal) terimine INCOTERMS 2020 kuralları arasında yer verilmemiş ve değişiklik yapılarak DAT yerine yeni terim olan DPU (Delivered at Place Unloaded) terimi uygulamaya alınmıştır. INCOTERMS 2020'de yer alan diğer terimlere ise sorumluluklar açısından değişiklikler getirilmiştir"


Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.


DENİB Akademi Eğitimlerine, 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan "Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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