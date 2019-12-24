DENİB, Baklan'da ihracatın püf noktalarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİB, Baklan'da ihracatın püf noktalarını anlattı - Son Dakika

DENİB, Baklan'da ihracatın püf noktalarını anlattı

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Baklan ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DENİB, Baklan'da ihracatın püf noktalarını anlattı, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Baklan ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara uzman eğitimciler tarafından ihracat yapmanın püf noktaları anlatıldı.


Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda toplantılardan biriside Baklan ilçesinde yapıldı. Baklan Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'da katıldı. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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