DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı - Son Dakika Ekonomi

DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik gerçekleştirilen "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında Çal ilçesinde tanıtım toplantısı yapıldı.

DENİB, Çal'da girişimcilere ihracat yapmanın yollarını anlattı, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik gerçekleştirilen "Senden İhracatçı Olur" projesi kapsamında Çal ilçesinde tanıtım toplantısı yapıldı.


Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Sarayköy ilçesinde yapıldı.


Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu katılım sağladı. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Çal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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