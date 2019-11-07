Son Dakika Haberleri: DENİB, Çivril'de sanayicilere ihracat yapmanın yollarını anlattı
Son Dakika Ekonomi DENİB, Çivril'de sanayicilere ihracat yapmanın yollarını anlattı

DENİB, Çivril'de sanayicilere ihracat yapmanın yollarını anlattı

7 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Çivril ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DENİB, Çivril'de sanayicilere ihracat yapmanın yollarını anlattı, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Çivril ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara ihracat yapmanın yolları anlatıldı.


Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Çivril Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu katılım sağladı.


Gerçekleştirilen toplantıda sanayicilere ve katılımcılara ihracat yapmanın püf noktaları anlatılarak bilgilendirme yapıldı. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Çivril, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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