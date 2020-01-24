DENİB'de 'Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında' eğitim çalışması - Son Dakika
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DENİB'de 'Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında' eğitim çalışması

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 2 gün süren 'Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimi' verildi.

DENİB'de 'Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında' eğitim çalışması, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 2 gün süren 'Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimi' verildi.


Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nden Ceyhun Yeşilşerit tarafından gerçekleştirilen eğitim programında uluslararası pazarlamada farklı olan noktalar, temel yol haritaları, marka araştırmaları, sektör ve ülke raporları, müşteri veri tabanları, risk istihbaratı, alan çalışmaları, online rekabetçi istihbarat uzmanlığı gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.


Yeşilşerit, günümüzde uluslararası rekabette öne çıkabilmek için farklılaşma ve maliyet liderliği olmak üzere iki temel strateji olduğunu farklılaşma stratejisinin Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi olmayı, üretimi geliştirmeyi ve markalaşmayı gerektirdiğini, maliyet lideri olmanın ise düşük maliyetli bir konuma sahip olmayı gerektirdiğini belirtti.


"Uygun hedef pazarları seçilmeli"


Yeşilşerit, Uluslararası pazarlamada başarı anahtarının her işletme faaliyetinde olduğu gibi kaynakları doğru yönetmekten geçtiğine işaret ederek, "Bu nedenle, uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olmanın ilk koşulu küresel pazarı bölümlere ayırarak uygun hedef pazarların seçilmesidir.


ITC Market Access Tools uygulamaları, olası hedef pazarları gruplamak, hedef pazarları özelliklerine göre elemek ve stratejimize uygun pazarların özelliklerine yoğunlaşarak kaynaklarımızı doğru kullanabilmemiz için fırsatlar sunar" diye konuştu.


Eğitim programı yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.


DENİB Akademi Eğitimlerine, 30 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan "Yerelden Globale Dijital Pazarlama& Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi Eğitimi" ile devam edecek. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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