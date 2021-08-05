DENİB'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu, Hüseyin Memişoğlu Başkanlığında Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'u makamında ziyaret etti.

Denizli İhracatçılar Birliği(DENİB), Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ülkenin ihracatına yönelik gelişmeler değerlendirilirken, projeler hakkında bilgi verildi. Ziyaretin ardından görüşlerini dile getiren Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu "Ankara ziyaretimizde Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un misafiri olduk. Ziyaretimizde ülkemizin ihracatına yönelik gelişmeleri değerlendirirken, Sayın Bakanımızı Birliğimizin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bizim için verimli bir ziyaret oldu. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ