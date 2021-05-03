Denizli ihracatı, nisan ayında, artış serisine devam etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentten, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 artışla, 277 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, pandeminin ihracat üzerindeki etkisinin çok yoğun şekilde hissedildiği geçen nisan ayında kentten 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Geçen yıl haziran ayında başlayan artış ivmesinin hiç ara vermeden 11 aydır devam ettiğini ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İhracat rekorları geride bıraktığımız ayda da ara vermeden devam etti. Türkiye ve Denizli ihracatları bir önceki yılın nisan ayına kıyasla iki kattan fazla artış gösterdi. DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 129,2 yükselişle 277 milyon doları olarak kaydedildi."

Ev tekstilinden kabloya, dış giyimden bakır tele, doğal taştan makineye, tarımdan kimyevi maddelere kadar 27 farklı sektörde ihracata imza attıklarını aktaran Memişoğlu, "Geçtiğimiz sene haziran ayında başlayan ve hiç ara vermeden bugüne kadar yükselen ihracatımız için tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.