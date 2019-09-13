Son Dakika Haberleri: DENİB "Senden İhracatçı Olur" toplantılarına devam ediyor
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DENİB "Senden İhracatçı Olur" toplantılarına devam ediyor

13 dakika önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Sarayköy'de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DENİB

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Sarayköy'de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Sarayköy ilçesinde yapıldı.


Toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Başkan Vekili İbrahim Uzunoğlu, Sarayköy Ticaret Odası Başkanı Orhan Dikici ve Sarayköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım katılım sağladı. - DENİZLİ

Sarayköy, İhracat, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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