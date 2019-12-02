Son Dakika Haberleri: DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı
Son Dakika Ekonomi DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi

DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı

6 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin kasım ayındaki ihracat rakamının 270 milyon dolar olduğu, bunun 221 milyon dolarının DENİB üyesi şirketler tarafından yapıldığını belirtti.

DENİB üyesi şirketler kasım ayında 221 milyon dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin kasım ayındaki ihracat rakamının 270 milyon dolar olduğu, bunun 221 milyon dolarının DENİB üyesi şirketler tarafından yapıldığını belirtti.


Başkan Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayı ihracat rakamlarının açıklandığı ve Türkiye'nin ihracatının kasım ayında 16,2 milyar dolar olduğunu kaydetti. TİM tarafından kayda alınan Denizli ihracatının kasımda 270 milyon dolar olduğunu ve bunun 221 milyon dolarının DENİB üyelerince yapıldığını vurgulayan Başkan Memişoğlu, "Ülkemiz ekonomisi 2019 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. Son 3 çeyreklik daralmanın ardından gelen yüzde 0,9'luk veriyle birlikte, ülkemizin yeniden uzun soluklu pozitif büyüme ivmesi yakalayacağı öngörülüyor. Ekonomiye ilişkin çeşitli tahminler yapan farklı kurumlar, ülkemizin 2019 yılı büyüme beklentilerini pozitif yönde revize etmişti. Yılın son çeyreğine ilişkin öncü verilerin, 4. çeyrek büyümesinin daha güçlü olabileceğinin sinyallerini verdiğini görüyoruz. 2019 yılının başlangıcında, yıl sonu için oldukça karamsar büyüme tahminleri yapılıyordu. Açıkçası ticaret savaşlarının, korumacılık önlemlerinin, Brexit belirsizliğinin ve dünya ticaretindeki ivme kaybının devam ettiği bir konjonktürde, 2019'u pozitif büyümeyle kapatmanın anlamlı olacağını ifade edebiliriz. Son çeyrek için öngörülen büyüme verisiyle birlikte, 2019 yılını yüzde 1'e yakın pozitif büyümeyle kapatabileceğimiz bekleniyor" dedi. - DENİZLİ

Denizli, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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