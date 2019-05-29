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“Denim ihracatında dünya dördüncüsüyüz”

18 dakika önce

Türkiye hem kumaşta 338 milyon dolar, hem de hazır giyimde 2.1 milyar dolar ile denim sektöründe dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi oldu.

“Denim ihracatında dünya dördüncüsüyüz” , System.String[]
Türkiye hem kumaşta 338 milyon dolar, hem de hazır giyimde 2.1 milyar dolar ile denim sektöründe dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi oldu. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2018 yılında ihracatta dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Ekonomi
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