Denim Jean Tasarımlarıyla Dünyaya Açılan İsim Murat Şevli - Son Dakika

''Giyim ürünleri bedenimizi saklamak değil ortaya çıkarmak için tasarlanır''

Tekstil sektörüne 1995 yılında giren ve 2015 yılında Mario Morato markasını kuran Murat Şevli ''Giyim ürünleri Türkiye'de de özel tasarım olarak üretilerek satışa sunuluyor. Bu konuda moda ikonlarına bakarak iç çekmek yerine bu tasarımları temin etmek gerektiğini düşünüyorum. Artık insanlar giyim ürünlerini saklanmak için değil ortaya çıkıp parlamak için kullanmak zorunda. Günümüz şartlarında dünya çapında bir marka olmayı başararak Türkiye'de de bu algıyı yaratmayı umuyoruz.'' dedi.

''Özel tasarım jean giymek herkesin hakkı''

1973 yılında Van'da dünyaya gelmiş olan Murat Şevli yani namı diğer Mario Morato moda için şunları ifade etti. ''Ürünlerimizi dışarıya ihraç ediyoruz ve tüm dünyanın özel tasarım jean giymesini sağlıyoruz. Bu hem daha sağlıklı tekstil ürünlerine ulaşılmasını sağlıyor hem de çok daha şık bir tasarıma kavuşmayı mümkün kılıyor. Türkiye'de de bunu sağlayabilmek için Merter AVM içerisinde bir butik açtık. Burada kendi tasarımım özel denim jean ürünleri bulabilirler.''

''Mario Morato markasını Türkiye'de de geniş kitlelere ulaştıracağız''

Yurtdışında kot denince akla ilk gelen markalardan birisi olan Mario Morato kurucusu Türkiye'yi de hedefleri arasında gösteriyor. ''Ülkemizde pek çok yıldız ismin ve fenomenin kot seçiminde başroldeyiz. Televizyon yıldızlarının, TV dizilerinde gördüğünüz karakterlerin ilgisi Türkiye'de oldukça yoğun. Fakat bizim amacımız Mario Morato marka jeanleri tüm Türkiye genelinde en çok tercih edilen giyim markası haline getirmek. Bunun içinse en kaliteli tekstil üretimini en iyi tasarımlarla birleştiriyoruz. Merter AVM'de bulunan mağazamız bunun için en önemli adımdı.'' İfadelerini kullandı.