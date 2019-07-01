Denis Suarez, Barcelona'yı Celta Vigo için terk etti
1 saat önce
Galiçya oyuncusu Camp Nou'dan ayrılan en son oyuncu oldu. Barça ve Celta Vigo, oyuncunun Denis Suárez ile transfer anlaşması yaptı. Toplamda, Denis FC Barcelona ile üç sezonda 71 resmi maç oynadı, sekiz gol attı ve beş unvan kazandı: bir lig, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupa.
Galiçya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06
oyuncusu Camp Nou'dan ayrılan en son oyuncu oldu. Barça ve Celta Vigo
, oyuncunun Denis Suárez ile transfer anlaşması yaptı. Toplamda, Denis FC Barcelona
ile üç sezonda 71 resmi maç oynadı, sekiz gol attı ve beş unvan kazandı: bir lig, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupa.
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