Son Dakika Haberleri: Denis Suarez, Barcelona'yı Celta Vigo için terk etti
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Denis Suarez, Barcelona'yı Celta Vigo için terk etti

1 saat önce

Galiçya oyuncusu Camp Nou'dan ayrılan en son oyuncu oldu. Barça ve Celta Vigo, oyuncunun Denis Suárez ile transfer anlaşması yaptı. Toplamda, Denis FC Barcelona ile üç sezonda 71 resmi maç oynadı, sekiz gol attı ve beş unvan kazandı: bir lig, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupa.

Galiçya oyuncusu Camp Nou'dan ayrılan en son oyuncu oldu. Barça ve Celta Vigo, oyuncunun Denis Suárez ile transfer anlaşması yaptı. Toplamda, Denis FC Barcelona ile üç sezonda 71 resmi maç oynadı, sekiz gol attı ve beş unvan kazandı: bir lig, iki Copas del Rey ve iki İspanyol Süper Kupa.
Denis Suarez, Barcelona'yı Celta Vigo için terk etti
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06 
Galiçya, Barcelona, Celta Vigo, Spor
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