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Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin - Son Dakika

Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin

09.09.2021 16:38

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Yeşil Yeşilmen ile boşanan Ali Uğur Akbaş için "Selin Ciğerci ile evlenebilir" diyerek herkesi şaşırtan bir yorum yaptı.

Geçtiğimiz şubat ayında ağlayarak çektiği videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile boşandı. Bu haberi Söylemezsem Olmaz programında yorumlayan Deniz Akkaya, çok sert ifadelerde bulundu.

"EŞİN SELİN CİĞERCİ İLE EVLENSİN"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında konuşan Deniz Akkaya, "Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir" dedi.

Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'e skandal sözler: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin

11 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.

Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'e skandal sözler: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin

DENİZ AKKAYA VE YELİZ YEŞİLMEN ARASINDA NE OLDU?

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz yıllarda eşinin yatakta atletli bir fotoğrafını paylaşmış Deniz Akkaya da fotoğrafa "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" yazmıştı. Bu sözlerinden sonra Yeşilmen ve eşi Deniz Akkaya'yı sert bir dille eleştirmişti.

Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin

Yeliz Yeşilmen, Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Uğur Akbaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin - Son Dakika
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