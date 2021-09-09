Geçtiğimiz şubat ayında ağlayarak çektiği videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile boşandı. Bu haberi Söylemezsem Olmaz programında yorumlayan Deniz Akkaya, çok sert ifadelerde bulundu.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında konuşan Deniz Akkaya, "Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir" dedi.
Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.
Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz yıllarda eşinin yatakta atletli bir fotoğrafını paylaşmış Deniz Akkaya da fotoğrafa "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" yazmıştı. Bu sözlerinden sonra Yeşilmen ve eşi Deniz Akkaya'yı sert bir dille eleştirmişti.
Son Dakika › Magazin › Deniz Akkaya'dan Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren yorum: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin - Son Dakika Magazin