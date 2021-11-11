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Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi - Son Dakika

Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi

11.11.2021 16:20
Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi

ESKİ manken Deniz Akkaya, menajer Özgür Aras'ın Nurseli İdiz'e açtığı tazminat davasında tanık olarak dinlendi.

ESKİ manken Deniz Akkaya, menajer Özgür Aras'ın Nurseli İdiz'e açtığı tazminat davasında tanık olarak dinlendi.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras katıldı. Tanık olarak Deniz Akkaya ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle Özgür Aras, Nurseli İdiz hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Davanın bugün görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Deniz Akkaya, Özgür Aras ile akşam yemeği yediği sırada Nurseli İdiz'in Aras'ı aradığını söyledi.Davacı Özgür Aras söz alarak, "Nurseli hanım çekmiş olduğu dizi ile alakalı problem yaşamış, bu konuyu telefonla görüşürken birden benim anneme hakaret etti. Kanser hastası olduğunu bildiği annemin, teyzemin ve anneannemin biran önce gebermesini söyledi. Ben bu olay çok kırılmıştım ve içerlemiştim. Kendisiyle ilgilenmediğimi düşündüğü için bu şekilde söyledi sanırım" dedi.

Davalı Nurseli İdiz'in avukatı tanık beyanlarına karşı ve davanın tamamına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmaya erteledi.


Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi
Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi

Nurseli İdiz, Deniz Akkaya, Özgür Aras, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz Akkaya eski menajeri için tanık olarak dinlendi - Son Dakika


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