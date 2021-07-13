Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Selin Ciğerci'ye hakaret ettiği için zorlama hapsi istenmişti

Ülke diken üstünde! Suya bırakılan balıklar dev gibi büyüyüp her yeri istila etti

Selin Ciğerci, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Alınan kararı ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi istenen Deniz Akkaya, karara itiraz etti ancak kabul edilmedi. Karar göre Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak. Akkaya, kararın ardından infaz savcılığına gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

YAKALANDIĞINDA 3 GÜN HAPİS YATACAK

Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.