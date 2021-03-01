Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Son Dakika › Güncel › Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı - Son Dakika

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