Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı - Son Dakika
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Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

01.03.2021 19:50
Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum.

Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.

Kaynak: Hürriyet
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Medya, Güncel, Son Dakika

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