Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.
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Son Dakika › Güncel › Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı - Son Dakika
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