Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi - Son Dakika

Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi

21.10.2020 08:22

Kişilerin evleneceği kişiyi kendisinin seçmesi gerektiğini söyleyen Deniz Akkaya ile görücü usulü evliliği savunan Sevda Türküsev, dün akşam Uçankuş TV'de ekrana gelen Canlı Masa programında birbirine girdi. İki tarafın birbirine bağırmasına diğer sunucu bile engel olamadı.

Uçankuş TV'de hafta içi her gün yayınlanan Canlı Masa programında görücü usulü evlilik konusu açıldı. Konuk Sevda Türküsev, görücü usulü evliliğin ülkemizin bir değer olduğunu ve görücü usulü evlilikler azaldıktan sonra şiddetin arttığını söyleyince ortalık karıştı.

"GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK BİTİNCE ŞİDDET ARTTI"

Canlı yayında söz alan Sevda Türküsev, "Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok. Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum" diyerek Deniz Akkaya ile tartıştı.

Deniz Akkaya ve Seda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi

"YATAĞA GİRECEĞİM ADAMA AİLEM KARAR VEREMEZ"

Türküsev'in sözlerinden sonra sinirlerine hakim olamayan Deniz Akkaya ise şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar birbirini tanıyacak, flört edecekler. Tabi ki de iki kişi birbirine uyumlu mu diye birbirine bakacak. Benim anam babam benim gideceğim adamın huyuna değil malına bakar. Ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Sizin eskiden böyle bir şey yok demeniz çok trajikomik. Görücü usulü evlenmek kadar kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz? Görücü usulü gibi bir avamlığı ben destekleyemem. Senin dediğin görücü usulünde kadına fikri sorulmuyor. Bu adamla ben evleneceğim, ben yatağa gireceğim, ben çocuk yapacağım buna niye anam babam karar veriyor? Yazıklar olsun, kız çocuklarını mahveden zihniyetler sizsiniz işte."

Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi - Son Dakika Magazin

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