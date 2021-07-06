Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi

Çarpıcı açıklamalarının yanı sıra kusursuz fiziğiyle de yıllara meydan okuyan 43 yaşındaki 1 çocuk annesi Deniz Akkaya, fiziğini sırrını verdi.

"SABAH KALKAR KALMAZ KEREVİZ SAPI SUYU İÇİYORUM"

Haftanın 6 günü spor yapan Deniz Akkaya, 'Üç gün boks, üç günde atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum' dedi.

Beslenme düzeni hakkında da bilgi veren Akkaya, "Ara öğünü kesinlikle kaldırdım" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum."