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'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor
6 saat önce
İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor.
İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Denizin 8 metre altında özel fanuslarda toprak kullanılmadan yetiştirilen fesleğen, ada çayı gibi bitkilerin normalden 2 kat daha hızlı büyüdüğü belirtildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:06
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