Son Dakika Haberleri: 'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor
Son Dakika Dünya 'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor - Son Dakika Dünya

'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor

6 saat önce

İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor.

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İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Denizin 8 metre altında özel fanuslarda toprak kullanılmadan yetiştirilen fesleğen, ada çayı gibi bitkilerin normalden 2 kat daha hızlı büyüdüğü belirtildiView on euronews

'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:06 
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