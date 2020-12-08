Deniz altından trafik konisi çıktı - Son Dakika

Deniz altından trafik konisi çıktı

08.12.2020 17:32
Deniz altından trafik konisi çıktı, System.String[]

Limak Enerji, sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Limak Enerji, sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hizmet bölgesinde pek çok alanı çöplerden arındıran ve doğal görünümüne kavuşturan Limak Enerji Çevre Timi'nin son adresi Mudanya sahil ve kıyı şeridi oldu. Tim, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Mudanya sahilinde deniz altında ve kıyıda temizlik çalışması yaptı.

Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi ve çevre temizliği hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayarak yola çıkan Çevre Timi Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çevre temizliğine katkı sağlıyor. Şirket gönüllülerinden oluşan Çevre Timi'nin bu kapsamda son durağı ise Mudanya oldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Mudanya'da deniz altında ve sahilde temizlik çalışmaları yapıldı. Sahil güvenlik dalgıçları deniz altında, Çevre Timi ise kıyıda yer alan çöpleri topladı. Yapılan iş birliği kapsamında ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çekilirken; plastik poşet, ambalaj, gıda ve kağıt atıkları ile pet şişe gibi plastik atıklar toplanarak örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atıldı.

Çevre Timi ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın yaptığı çevre temizliği çalışmasında toplanan atıklar da dikkat çekti. Deniz altından çok sayıda plastik ve teneke kutu, araç lastiği ve trafik konisi çıkaran dalgıçların yanı sıra; tim üyelerinin kıyıda en fazla topladığı atık ise sigara izmariti oldu.

Şirket, gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların korunması ve bilinçli bir nesil yetiştirilmesi adına çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu bilincin yaratılmasında herkesin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini hatırlatarak; gün geçtikçe denizlerdeki plastik atıkların varlığının arttığı, bu atıkların yalnızca insan sağlığını değil, denizde yaşayan canlıların yaşamını da tehdit ettiği vurgulanıyor. Denizler yoluyla karaya taşınan bu atıkların sahil şeritlerinin doğal görünümünü de bozduğuna dikkat çeken şirket, Çevre Timi ile doğa konularında farkındalık yaratılması adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

(İHA)

Sahil Güvenlik, Limak Holding, Mudanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz altından trafik konisi çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı: Vakıf yönetimi kusurlu ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Kısıtlamayı ihlal eden kişi, sokakta şarkı söyleyip dans etti
Korona talimatlarına uymayan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi Korona talimatlarına uymayan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi         
17:39
PSG'nin golcü futbolcusu Mbappe'nin babası Real Madrid iddialarına isyan etti PSG'nin golcü futbolcusu Mbappe'nin babası Real Madrid iddialarına isyan etti         
17:23
Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı         
17:01
Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu         
16:17
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
15:39
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum         
14:34
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 17:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz altından trafik konisi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei