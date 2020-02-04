Deniz ambulansı, Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz ambulansı, Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacak - Son Dakika

Deniz ambulansı, Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacak

6 saat önce

Deniz ambulansının Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacağı bildirildi.

Deniz ambulansı, Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacak, System.String[]

Deniz ambulansının Bodrum Kruvaziyer Limanı'nın da desteğiyle göreve çıkacağı bildirildi.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait ücretsiz hizmet veren tam donanımlı ambulans, Bodrum ve çevresinde denizde meydana gelen olaylarda arama kurtarma ve yaralı transferi için önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığının mevzuatına göre dizayn edilen ambulans, olaylara kendi sağlık ekibi ve gerektiğinde 112 ambulans personeliyle müdahale ederken, deniz ve hava şartlarına bağlı olarak en kısa sürede hastaneye sevk imkanı sağlıyor.

Bodrum Kruvaziyer Limanı Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ambulansın 2020 yılı boyunca teknik bakımlarını üstlendiklerini bildirdi.

Bodrum Kruvaziyer Limanı olarak insanı ve insan sağlığını çok önemsediklerini vurgulayan Hızlan, "Denize indiğinden beri çok sayıda hayat kurtaran ambulans Bodrum ve çevresi için sağlık güvencesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Derneğim Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karacalar da bu tür destekler olduğu sürece, hayat kurtarmaya devam edebileceklerini kaydetti.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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