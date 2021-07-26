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Osman Gürün: Muğla'da ve Tüm Türkiye'de Su Feryadı Başlayacak. DSİ'nin Muğla'da Planladığı 13 Baraj Şu An Yapılmış Değil

Avrupa Birliği, Orhan Tavlı, Türkiye, Muğla, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › 'Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği' Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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