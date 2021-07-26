"Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği" Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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"Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği" Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı

26.07.2021 19:20
"Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği" Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı

İlimiz Deniz Araçlarının Trafiğinin Düzenlenmesi ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

İlimiz Deniz Araçlarının Trafiğinin Düzenlenmesi ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından koordine edilen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurçin Killi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç; Belediyeler, Ticaret Odaları ve Liman Başkanlıklarından temsilciler ile WWF Türkiye, Deniz Temiz Derneği TURMEPA gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Gökhan Bozkurt ve toplantının koordinasyonundan sorumlu AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen tarafından birer sunum yapıldı. Sunumların ardından Vali Orhan Tavlı başkanlığında paydaşlar tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantı sonucunda deniz araçlarının bağlanma yerlerinin çevreci yöntemler ile sayısının arttırılması üzerine, il genelinde ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek amacıyla çalışma grubunun kurulması; mapa şamandra projelerinin desteklenmesi; atıklar ile ilgili olarak, atık toplama noktası ve tekne sayısının arttırılması, atık denetimlerinde teknolojik yaklaşımların benimsenmesi, kurumların denetim ve kontrol kapasitesinin arttırılması; Karasal kirlilik ile ilgili olarak, il genelindeki atık su, tarımsal ilaç, yat çekek yerleri, kanallardan denize ulaşan alüvyonlar, yük gemileri kaynaklı deniz kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi üzerine araştırma projelerinin yapılması; marinaların ve yat çekek yerlerinin mevcut kapasitelerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, ticari tekne ve özel yat sayıları ve ilin dinamik nüfusu değerlendirildiğinde gelecek dönem senaryolarının belirlenmesi, Akyaka, Köyceğiz, Dalyan kanallarındaki teknelerin dönüşümlerinin sağlanmasına yönelik muhtemel paydaşları da içerecek şekilde planlama yapılmasına karar verildi. Başarılı ve verimli bir toplantı olduğuna değinen Vali Orhan Tavlı, katkılarından dolayı katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Avrupa Birliği, Orhan Tavlı, Türkiye, Muğla, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 'Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği' Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Deniz Araç Trafiği, Deniz Araçlarının Park Yerleri, Atık Sular ve Deniz Kirliliği" Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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