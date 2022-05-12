Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz olağanüstü gayretle bütün insanlığa insanlık dersi verircesine çok büyük fedakarlıklarla her yıl binlerce canı kurtarıyor." dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün ardından yüzer ve uçar unsurlar sancak gemisi TCSG UMUT'u selamladı.

TCSG UMUT'ta tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bütün deniz ve hava unsurlarının tam bir uyum içinde gerçekleştirdiği bir arama kurtarma tatbikatını gururla izlediklerini kaydetti.

Hem her türlü doğal afetlere çok açık bir coğrafyada yaşıyor olunması hem de özellikle son yıllarda yaşanılan düzensiz göç hadiselerinin bu tür arama ve kurtarmalara her zaman, devletin bütün unsurlarıyla hazır olunmasını zorunlu kıldığını dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan orman yangınları, depremlerde hem sel felaketlerinde vatandaşlarımıza karşı yapacağımız arama kurtarma faaliyetlerinde bütün unsurlarımızın tam bir uyum içinde çalışıyor olmasını sağlamamız lazım. Eğer dünyanın özellikle son yıllarda artan şekilde yaşadığı göç dramları karşısında sizin komşularınız denizde yakaladığı göçmenleri acımasızca suya atabiliyorsa, onların hayati tehlikelerini hiçbir şekilde düşünmeden geri itebiliyorsa ya da kışın dondurucu soğuklarında onları çırılçıplak soyup ormanlara atabiliyorsa, sahip olduğumuz medeniyet değerlerimiz o insanlara elimizi uzatmayı ve onları kurtarmayı, hem insanlık hem vicdan borcu olarak önümüze görev olarak getiriyor."

Ersoy, vatandaşları ve ölümle burun buruna kalmış insanları hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın kurtarmak üzere bu sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek "Bu anlamda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz olağanüstü gayretle bütün insanlığa insanlık dersi verircesine çok büyük fedakarlıklarla her yıl binlerce canı kurtarıyor. Bu görevlere hazır olmanın en etkin yolu da bu tür tatbikatları sıklıkla ve hep birlikte yapabilmemiz." diye konuştu.

"Deniz yoluyla gerçekleşen göç olayları son yıllarda oldukça artmıştır*

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek "Bugün başarı ile icra ettiğimiz tatbikat, Türk arama kurtarma bölgesinde her türlü deniz ve hava şartında, 7 gün 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyeti icra edilebileceğini ulusal ve uluslararası kamuoyunun gözleri önüne sermiştir." dedi.

Kendir, Türkiye'nin arama kurtarma teşkilatı içinde yer alan tüm kurumlarının, denizlerde oluşabilecek tehlike durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve hızlı reaksiyon göstermek üzere sürekli olarak imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz coğrafyada deniz yoluyla gerçekleşen göç olayları son yıllarda oldukça artmıştır. Bu durum, yaşanacak can kayıplarını engellemek üzere, denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin arama kurtarma teşkilatlarını hızlı, etkin ve sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Ülkemiz Kovid-19 salgınının tüm şartları zorlaştırdığı son iki yılda da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek denizde hayat kurtarmaya devam etmiştir. Küresel bir sorun haline gelen göç olaylarında, göçmen hayatlarının korunması konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir."