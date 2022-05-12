Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı - Son Dakika
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Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı

12.05.2022 06:39
Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmeyi ve gidermeyi amaçlayan tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada yapılacak.

Deniz Aslanı-2022'de Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından 1 bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev yapacak.

İki senaryoyu içerecek tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 27'si yabancı 47 gözlemci de takip ediyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı - Son Dakika
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