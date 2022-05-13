DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI - Son Dakika
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DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI

13.05.2022 10:44

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, tatbikata katılan yüzer ve uçar tüm unsurların katılımıyla düzenlenen selamlama geçişi ile sona erdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, tatbikata katılan yüzer ve uçar tüm unsurların katılımıyla düzenlenen selamlama geçişi ile sona erdi. Tatbikatın ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tüm unsurlarımızın tam bir uyum ve ahenk içinde gerçekleştirdiği arama ve kurtarma tatbikatını gururla izledik. Hem her türlü doğal afetlere çok açık bir coğrafyada yaşıyor oluşumuz hem de son yıllarda yaşadığımız düzensiz göç hadiseleri bizim bu tür arama ve kurtarmalara devletimizin bütün unsurlarıyla hazır olmasını zorunlu kılıyor. Hem orman yangınlarında hem depremlerde hem de sel felaketlerinde vatandaşlarımıza karşı yapacağımız arama- kurtarma faaliyetlerinde tüm unsurlarımızın tam bir uyum içinde çalışıyor olmasını sağlamamız lazım. Özellikle son yıllarda dünyanın artan bir şiddetle yaşadığı göç dramları karşısında; komşularınız denizde yakaladığı göçmenleri acımasızca suya atabiliyorsa, onların hayati tehlikelerini düşünmeden geri itebiliyorsa ya da kışın dondurucu soğuklarda onları çırılçıplak soyup ormanlara atabiliyorsa, bizim sahip olduğumuz medeniyet değerlerimiz bu insanlara elimizi uzatmayı ve onları kurtarmayı hem insanlık hem de vicdan borcu olarak önümüze bir görev olarak koyuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz olağanüstü bir gayretle, bütün insanlığa insanlık dersi verircesine çok büyük fedakarlıklarla her yıl binlerce canı kurtarıyor dedi. Ersoy, bu tür görevlere hazır olabilmenin yolunun da bu tür tatbikatları sıklıkla yapmaktan geçtiğini de kaydetti.

'SÜREKLİ HIZLI, ETKİN VE HAZIR OLUNMALI'

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de Türkiye'nin, koronavirüs salgınının tüm şartları zorlaştırdığı son 2 yılda da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek denizde hayat kurtarmaya devam ettiğini kaydetti. Tümamiral Kendir, Bulunduğumuz coğrafyada, deniz yolu ile gerçekleşen göç olayları son yıllarda oldukça arttı. Bu durum, yaşanacak can kayıplarını engellemek üzere denizde arama- kurtarma yapan tüm ülkelerin arama- kurtarma teşkilatlarını hızlı, etkin ve sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Küresel bir sorun haline gelen göç olaylarında, göçmen hayatlarının korunması konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk arama- kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama- kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama- kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğin göstergesidir dedi.

DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI
DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI
DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI
DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI

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Deniz Aslanı 2022 başladı (2) Deniz Aslanı 2022 başladı (2) Deniz Aslanı 2022 tatbikatı başladı Deniz Aslanı 2022 tatbikatı başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ ASLANI 2022 BAŞLADI - Son Dakika


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