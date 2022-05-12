Deniz Aslanı 2022 başladı (2) - Son Dakika
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Deniz Aslanı 2022 başladı (2)

12.05.2022 17:01
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)

TİCARİ GEMİDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDIDeniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi uluslararası sularında yapıldı.

TİCARİ GEMİDEKİ KAZAZEDELER KURTARILDI

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi uluslararası sularında yapıldı. İki senaryolu tatbikatın ilk bölümünde, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden 'tehlike sinyal' alınması ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama-kurtarma faaliyeti icra edildi. Senaryo gereği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama-kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama-kurtarma uçağı da kazazedelerin bulunduğu bölgeye SAR kiti atmak üzere tatbikat sahasına girdi. SAR kitindeki kazazedelerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile Sahil Güvenlik korveti de sevk edildi. Denizdeki bir kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama-kurtarma helikopteriyle kurtarıldı. SAR kitindeki iki kazazede ise TCSG Güven'in hızlı kurtarma botları ile güvenli alana çıkarıldı. Kazazedelerin tahliyesinin ardından gemideki sağlık personeline de ilk tıbbi müdahale yapıldı.

DENİZE 'KURTARMA PLATFORMU' BIKAKILDI Jandarma Genel Komutanlığı'na ait arama-kurtarma helikopteri de sudaki bir kazazedeyi kurtardı. Kazazedenin TCSG Güven korvetinde ilk tıbbi müdahalesi yapıldı. Bir kazazede ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik-03 tarafından yüzücü kurtarıcı marifetiyle kurtarıldı. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik helikopterleri de toplamda üç kazazedeyi güvenli alana taşıdı. Kurtarma harekatı boyunca kazazedelerin hayatta kalmaları için Sahil Güvenlik helikopterinden denize 'kurtarma platformu' bırakıldı. 1'i kurtarma platformunda, diğer 2'si ise denizdeki iki kazazede, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kazazedeler, sağlık kontrollerinin yapılacağı en yakın sağlık merkezine sevk edildi.YANAN YOLCU MOTORUNDA ARAMA KURTARMATatbikatın ikinci kısmında ise Türk Arama-Kurtarma Bölgesi içinde tehlikede olan bir yolcu motorundan yardım çağrısı alındı. Kurulan telsiz irtibatıyla yolcu motorunda yangın çıktığını öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama-kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit ve markalama amacıyla tatbikat sahasına giriş yaptı. Uçak, kazazedelerin bulunduğu mevkiyi, duman kandili ile markaladı. Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisindeki kazazedeler, arama-kurtarma helikopteriyle kurtarıldı. Kazazedenin, TCSG Güven korvetinde ilk tıbbi müdahalesi yapıldı.Diğer helikopterlerce kurtarılan üç kazazede de en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Panik yapıp, yolcu motorundan denize atlayan iki kazazede ise Türk Sahil Güvenlik botları tarafından sırayla kurtarıldı. TCSG Güven ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti botu-03 tarafından su topları kullanılarak, yolcu motorundaki yangına müdahale edildi. Yolcu motoru, emniyetli bir limana götürülmek için yedeklendi ve böylece tatbikat başarıyla tamamlandı.

Davut CAN/İZMİR,


Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
Deniz Aslanı 2022 başladı (2)
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Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Ege Denizi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Deniz Aslanı 2022 başladı (2) - Son Dakika
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