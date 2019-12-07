Son Dakika Haberleri: Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti
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Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan bir kişi hayatını kaybetti.

Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabaha karşı 06.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölcük Kuzey Grup Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı belirlenen Mustafa Soner (26) idaresindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, Gedelek viyadüğü yakınlarında kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan Deniz Astsubay Mustafa Soner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Soner'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Genç astsubayın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Gölcük, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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