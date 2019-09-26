- Deniz Atalay: "Başkanımız aday olup olmayacağı kararını kendisi verecek"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay:

"13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de seçim yapılacak"

İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, 13 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini belirtirken, Başkan Fikret Orman'ın da istifa etmediğini söyledi. Atalay, yönetim kurulu olarak yeniden aday olması için Fikret Orman'a telkinde bulunduklarını ifade ederek, "Bunun değerlendirmesini de başkan kendisi yapacaktır" dedi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın salı günü yaptığı istifa açıklamasının ardından yönetim kurulu bugün Beşiktaş Park'ta olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. 13 Ekim'de yapılacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanmazsa, 20 Ekim'de çoğunluğa bakılmaksınız yeni yönetim seçilecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu periyotta istifa etmezken, Orman'ın yeni dönemde yeniden aday olması da gündemde.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, hafta boyunca yönetim kuruluyla ilgili gelişmeler yaşandığını belirterek, "Bunu da başkanımız ifade etmişti ve bugün o toplantıyı gerçekleştirdik. Yönetim kurulu olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. 13 Ekim olarak karar kıldık ve çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olacaktır. Bu açıklamadan önce bir deprem yaşadık. Başkanımızın salı günü yaptığı toplantıda da bir deprem olmuştu, bunda da bir hayır vardır, böyle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız kendi kararını verecektir"

Bu süreç içinde Fikret Orman'ın aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da konuşan Atalay, "Başkanımız yasal süreç içinde kendi kararını değerlendirip verecektir. Kendisi görevini bırakmadı, istifa etmedi. Kendisinin yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor ve zaten böyle bir şeyi yönetim kurulu olarak biz kabul etmezdik. O da bizi kırmadı ve görevinin başında. Zaten gördüğünüz gibi insanlar sabahtan beri geliyorlar ve yoğun bir ilgi var başkana. Bazı şeylerin değerlendirilmesi gerekirdi ve sanırım bu mesajı verdik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Yönetim kurulundan da herhangi bir istifa yok" dedi.

"Ahlak ve namus üzerinden tepki gösterilmemeli"

Yönetim kurulunun Başkan Fikret Orman'ın yeniden aday olması için telkinde bulunduğunu da söyleyen Deniz Atalay, "Bunun değerlendirmesini de başkan kendisi yapacaktır. Ona da saygı duyuyoruz. Gerçekten başkanımız son gelişmelerden dolayı çok yıprandı. Beşiktaş'ta sportif başarılar veya yönetim kurulu icraatlarıyla ilgili eleştiriler ve tepkiler olur. Ancak bu insanların haysiyeti ve namusuyla ilgili olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını ve üzgünlüğünü yaşıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Taraftarımız doğru yaptığımızı nasıl alkışlıyorsa, yanlış yaptığımızda da tabii ki tepki gösterecektir. Ancak bu durum insanların ahlakı ve namusu üzerinden yapılırsa, bu kabul edilecek bir şey değil. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi gerekir çünkü sonrasında bu durum gelenek haline gelir. Fikret Orman'dan sonra başka birisi başkan olduğunda yine aynı sıkıntıyı yaşar. Buna engel olmamız lazım" diyerek sözlerini tamamladı.