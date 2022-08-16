Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı

16.08.2022 18:44
Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı

Deniz aygırı Freya'nın Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle öldürülmesi, çevreciler ve hayvan severlerden tepki topladı.

Deniz aygırı Freya'nın Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu gerekçesiyle öldürülmesi, çevreciler ve hayvan severlerden tepki topladı.

Çevreciler ve Freya'nın hayranları, deniz aygırının durdurulması gerektiği uyarısından sadece üç gün sonra gelen öldürme kararının, acele ve gereksiz olduğunu söyledi.

World News7g sitesinin haberine göre, binden fazla üyesi bulunan "Deniz aygırı Freya – O şimdi nerede?" adlı Facebook sayfası, pazar gününden bu yana üzücü yorumlar ve taziyelerle dolup taştı.

Oslo'da çocuk tiyatrosu işleten 62 yaşındaki Trine Tandberg, Freya ile ilgili haberleri yakından takip ettiğini belirterek, "Freya kimseye bir şey yapmadı. Birçoğumuzu kızdıran şey de bu." dedi.

Norveç'te Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na bağlı bir deniz biyoloğu olan Fredrik Myhre de "Onu öldürme kararının alınma hızına hayran kaldım." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Uzmanlar deniz aygırının hayatının bu şekilde sona ermesine inanamadıklarını dile getirdi.

Deniz memelilerini kurtarma örgütü British Divers Marine Life Rescue Direktörü Bay Jarvis, bu tür vahşi hayvanların insanlara oluşturduğu tehdidi kabul ederken, bunun Freya'yı öldürmek için yeterli bir sebep olmadığını söyledi.

Deniz aygırının heykelini dikmek için kampanya başlatıldı

Bu arada Norveç'te deniz aygırının heykelini dikmek amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Çevrimiçi kampanyasını organize edenler, Freya'nın vurulmasının, Norveç'te ve özellikle Oslo'da vahşi hayvanlara yaşam alanı sağlanamadığına dair güçlü olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Grubun online paylaşımında "Sembol Freya'nın heykelini dikerek, kendimize ve gelecek nesillere, 'ayak altında' olunca doğal hayatı öldürmememiz ya da ortadan kaldırmamamız gerekmediğini ve kaldıramayacağımızı daima hatırlatacağız." ifadesini kullandı.

Grup salı günü itibarıyla kampanya için 16 bin 143 dolar topladı. Organizatörler, heykel için gerekeni toplayamazlarsa parayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na aktaracak.

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı 14 Ağustos'ta öldürülmüştü.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verilmişti.

YORUMLAR
500
Eski Avustralya Başbakanı Morrison, kendini 'gizlice' bakanlıklara atamasını savundu Eski Avustralya Başbakanı Morrison, kendini 'gizlice' bakanlıklara atamasını savundu ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı ALG Spor, Sırbistan'da ilk antrenmanını yaptı
Kaynak: AA

Facebook, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:44:27. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te deniz aygırı Freya'nın öldürülmesi çevrecileri ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement