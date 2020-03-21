Deniz Aytekin'in babası konuştu! "Corona virüs iddiaları asılsız..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Deniz Aytekin'in babası konuştu! 'Corona virüs iddiaları asılsız...' - Son Dakika Spor

Deniz Aytekin'in babası konuştu! "Corona virüs iddiaları asılsız..."

6 saat önce

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.

Deniz Aytekin'in babası konuştu!

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in korona virüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.


Oğlunun korona virüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.


Deniz Aytekin, Ali Aytekin, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:23 

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