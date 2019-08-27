Deniz Bank ile Dinar TSO arasında protokol imzalandı

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Denizbank Dinar Şubesi arasında oda üyelerinin yararlanabileceği pos hizmetleri sunan bir protokol imzalandı.

Dinar TSO Başkanı Abdullah Bağırkan, Denizbank Bölge Müdürü Burak Bozkaya'nın karşılıklı imzaladığı protokol gereği, TSO oda üyeleri tek dokunuş ile pos cihazına sahip olabilecekler.

Cep telefonlarına yüklenecek Denizpos isimli uygulama sayesinde bütün pos hizmetleri buradan talep edilebilecek.