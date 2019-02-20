Deniz Baykal, 1 Nisan'da Taburcu Olacak
1 saat önce
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, Baykal'ın ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi.
CHP
eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal
'ın Ankara
'daki tedavisinin 1 Nisan
'da tamamlanacağı, Baykal'ın ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi. 16 Ekim
2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya
'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye
'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez
ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
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