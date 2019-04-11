Deniz Baykal'dan Muratpaşa Belediyesine Ziyaret

Eski CHP
Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal
, Muratpaşa
Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal
'ı makamında ziyaret etti.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Muratpaşa'da yeniden belediye başkanlığına seçilen Ümit Uysal'ı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Uysal tarafından belediye girişinde karşılanan Uysal, başkanlık makamına çıktı.
Baykal, belediye başkanlığında ikinci dönemine giren Ümit Uysal'ı kutladı, tebrik etti. Yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasını da önemli olduğuna dikkat çeken Baykal, "Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni başka partilere değil kendi, CHP'li arkadaşlarımıza devredeceğiz."ifadelerini kullandı.
Ziyareti dolayısıyla Baykal'a teşekkür eden Uysal, hafızasının, daha çocuk yaşlarda Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Meydanı
'nda yaptığı mitingle başladığını kaydetti.
Ziyarete, Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP il eski başkanları ve eski milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı.