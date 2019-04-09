Son Dakika Haberleri: Deniz Baykal'dan Seçim Açıklaması

Deniz Baykal'dan Seçim Açıklaması

1 saat önce

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Deniz Baykal'dan Seçim Açıklaması, System.String[]
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, " Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum" dedi. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yaptığı yazılı açıklama ile ülke gündemini değerlendirdi. Baykal açıklamasında, "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum. Gözden kaçırılmaması gereken şudur; bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" dedi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
Antalya, Türkiye, Deniz Baykal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür 2018'de Almanya'dan En Çok Türkiye'ye Havale Yapılmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Baykal'dan Seçim Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]