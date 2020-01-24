Deniz Baykal hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.



Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam saatlerinde ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan Baykal, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Baykal'ı hastanede ziyaret etti. - ANKARA