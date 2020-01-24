Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor - Son Dakika

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Baykal'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün Baykal'ı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.