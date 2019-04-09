Son Dakika Haberleri: Deniz Baykal: "Türkiye'yi Ayağa Kaldıracak Ekonomi Politikası İnandırıcı Şekilde Ortaya Koyulmalı"

Deniz Baykal: "Türkiye'yi Ayağa Kaldıracak Ekonomi Politikası İnandırıcı Şekilde Ortaya Koyulmalı"

1 saat önce

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Deniz Baykal:
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, " Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yaptığı yazılı açıklama ile ülke gündemini değerlendirdi. Baykal açıklamasında, "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum. Gözden kaçırılmaması gereken şudur; bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız. Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir. Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:36 Kaynak: İHA

Antalya, Deniz Baykal, Türkiye, Politika
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