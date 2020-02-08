Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım
6 saat önce
Kanal D'de başlayacak "Hizmetçiler" adlı dizide rol alan Baysal, "Evde temizlik işleriyle aranız nasıl?" sorusuna "Ev işlerine bayılırım, çok iyi toz alırım. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde Barış yapar" diye yanıt verdi.
Kanal D'de başlayacak "Hizmetçiler" adlı dizide rol alan Baysal, "Evde temizlik işleriyle aranız nasıl?" sorusuna "Ev işlerine bayılırım, çok iyi toz alırım. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde Barış yapar" diye yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29
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