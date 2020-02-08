Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım - Son Dakika Magazin

Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım

6 saat önce

Kanal D'de başlayacak "Hizmetçiler" adlı dizide rol alan Baysal, "Evde temizlik işleriyle aranız nasıl?" sorusuna "Ev işlerine bayılırım, çok iyi toz alırım. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde Barış yapar" diye yanıt verdi.

Deniz Baysal: Çok iyi toz alırım, System.String[]

Kanal D'de başlayacak "Hizmetçiler" adlı dizide rol alan Baysal, "Evde temizlik işleriyle aranız nasıl?" sorusuna "Ev işlerine bayılırım, çok iyi toz alırım. Bulaşık yerleştirme işlerini genelde Barış yapar" diye yanıt verdi.

Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29 
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