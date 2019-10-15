Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu: Filmi ağlayarak izledik!
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Geçtiğimiz ay evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Çiğdem Akın'ın defilesine katıldı.
Geçtiğimiz ay evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Çiğdem Akın'ın defilesine katıldı. Vizyona giren filmi 7.Koğuştaki Mucize'de eşinin performansını çok beğendiğini söyleyen Barış Yurtçu, filmde çok duygulandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
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