Son Dakika Haberleri: Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu: Filmi ağlayarak izledik!
Son Dakika Magazin Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu: Filmi ağlayarak izledik!

Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu: Filmi ağlayarak izledik!

57 dakika önce

Geçtiğimiz ay evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Çiğdem Akın'ın defilesine katıldı.

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Geçtiğimiz ay evlenen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Çiğdem Akın'ın defilesine katıldı. Vizyona giren filmi 7.Koğuştaki Mucize'de eşinin performansını çok beğendiğini söyleyen Barış Yurtçu, filmde çok duygulandığını söyledi.

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Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu: Filmi ağlayarak izledik!

Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Mucize, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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