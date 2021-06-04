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Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! - Son Dakika

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!

04.06.2021 14:42

Marmara Denizi müsilaj yani deniz salyası tehdidi altında. Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam, "Bunlar daha iyi günlerimiz. Daha kötü olacak" dedi. Geçtiğimiz senelerde de müsilajın var olduğunu, bu sene Karadeniz'de balıkçıların balık tutmasını engelleyecek noktaya geldiğini anlatan Prof. Dr. Saydam, "Balığı artık unutun. Yakalanabilirse yersiniz. Dalgıçlar, denizin dibinde ağzı açık balıklar görüyor. Ben yüzmek için kesinlikle girmem" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (salya) sorunu gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Yıllardır Marmara Denizi'ni araştıran deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam, yaşanan çevre felaketi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DAHA KÖTÜ OLACAK, KOKU SORUNU BAŞ GÖSTERECEK"

Prof. Saydam, Marmara Denizi'nin çok kötü durumda olduğunun altını çizerek "Yüzeyde yapılan temizlik çalışması iğne ile kuyu kazmak gibi. Dipten oluşuyor, gördüğünüz kısım buzdağının görünen kısmı. Marmara Denizi'ni kıyısı olan her kentin arıtma tesislerini verimli şekilde çalıştırması gerek. İSKİ hariç kimse çalıştırmıyor. İSKİ de göz önünde olduğu için çalıştırıyor" dedi. Saydam, Marmara Denizi'nin ölmediğini ama can çekiştiğini vurgulayarak "Bunlar daha iyi günlerimiz. Daha kötü olacak, koku sorunu baş gösterecek" uyarısında bulundu.

"6-7 SENEYE İYİLEŞME"

Saydam, Marmara Denizi'nde tüm arıtma tesislerinin çalıştırmak zorunda olduğunu, ancak bu durumda en az 6-7 seneye bir iyileşme beklenebileceğini vurguladı. Müsilajın geçtiğimiz senelerde de olduğunu, bu sene Karadeniz'de balıkçıların balık tutmasını engelleyecek noktaya geldiğini anlatan Saydam, "Ama bu yıl Marmara Denizi'ne aşırı girdilerden dolayı olağanüstü çoğaldı. Bunun olacağını öngörüyorduk. 'Marmara'nın üzerine bu kadar gitmeyin' dedik, kimse dinlemedi, bizim bilgimiz Marmara'nın bu duruma gelmemesi içindi. Bundan sonrasını oturup düşünecekler" diye konuştu.

'Bunlar daha iyi günlerimiz' diyen Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam: Balığı da yüzmeyi de unutun

"İBRET İÇİN CEZALANDIRILMALILAR"

Bu artışı iklim değişikliğine bağlamanın sorunu çözmeyeceğini dile getiren Saydam, "Birbirimizi suçlamanın zamanı değil. Bütün Marmara havzasını tüm Trakya'yı içine alan bir çerçevede bakarsanız çözüm bulabilirsiniz. Tüm bunlar varken bile hala fabrikasından kırmızı boyayı Marmara'ya verenler var. Böyle insanların ibret için acımasızca cezalandırılması lazım. Bilim insanlarına soruyorlar 'ne yapacağız?' diye. Ama adam gidip atığını hala denize bırakıyor. Böyle devam ederse kısa süre sonra Marmara elimizden gidecek ve fakir bir ülkenin çocukları olacağız" dedi.

"BALIK POPÜLASYONU HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY YAŞIYOR"

Saydam, Sözcü'nün "Marmara'dan çıkan balık yenir mi?" sorusuna da şu ürkütücü yanıtı verdi:

"Balığı artık unutun. Yakalanabilirse yersiniz. Dalgıçlar, denizin dibinde ağzı açık balıklar görüyor. Eylül'de sezon başladığında, balıkçılar denize açıldığında yakalayana ödül vermek lazım. Balıklar şu an göç edemiyor. Marmara'dan geçemiyor balıklar, Karadeniz ve Ege arasındaki bağlantı kesildi. Balıklar göç etmeye alışmış, sistem onun üzerine kurulu. Şimdi sistem bozuldu. Ne olacağını kestiremiyoruz ama bir şeyler olacağını görüyoruz. Balık popülasyonu hiç görülmemiş bir şey yaşıyor. 12 bin sene önce Marmara'dan geçiş yokmuş, Karadeniz ile Ege ayrı ayrı denizmiş. Şimdi 12 bin yıl öncesine döndük. Denizler bağlı ama geçişi tıkadık. Ne olacak? Yaşayıp göreceğiz."

"DALGIÇLAR SALYA İLE ÇIKIYOR"

Marmara'da yüzülüp yüzülemeyeceğini ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Marmara Denizi'nde yüzecek ilk kişinin deneyimlerini merakla bekliyorum. Marmara denizine girip yüzüp çıktıktan sonraki halini takip etmek gerek. Yüzüp yüzemeyeceğini göreceğiz. Ben kesinlikle girmem. Dalgıçlar girip çıktıktan sonra üzerlerinde temizleyemedikleri salyalardan bahsediyorlar. Bakalım insanlar nasıl yüzecek? Geçenlerde uçması gereken ördeğin uçamadığını gördük. İnsan girdiğinde yüzebilecek mi? Göreceğiz."

Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!

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Son Dakika Güncel Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! - Son Dakika


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