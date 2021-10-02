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DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM - Son Dakika

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

02.10.2021 10:37

ANTALYA'nın Kargıcak mevkisinde, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edilen kumsaldaki deniz börülcesi alanı, sahilde kepçeyle yapılan düzenleme sonrası yok oldu.

ANTALYA'nın Kargıcak mevkisinde, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edilen kumsaldaki deniz börülcesi alanı, sahilde kepçeyle yapılan düzenleme sonrası yok oldu.

Antalya- Kemer yolu Kargıcak mevkisinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nce daha önce herhangi bir işletmenin de bulunmadığı doğal kumsal alan, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edildi. Bunun üzerine sahilde iş makineleriyle bazı düzenlemeler yapıldı. Bu kumsaldan 1,5 yıldır deniz börülcesi toplayıp, pazarda satan Osman Şimşek, geçen günlerde deniz börülcesi toplamaya gittiğinde, iş makinelerinin 600 metrekare alana yayılan deniz börülcesi olan bölgeyi yok ettiğini gördü.

PROFESÖR MÜŞTERİ, ORTAYA ÇIKARDI

Varlık Mahallesi'nde kurulan pazarda sahil kesimlerinden topladığı deniz börülceleri ve kaya koruğu bitkilerinin satışını yapan Osman Şimşek'in müşterilerinden, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Boztosun, geçen pafta pazara gittiğinde Şimşek'in tezgahında deniz börülcesi olmadığını görünce gerekçesini sordu. Şimşek'ten deniz börülcelerini topladığı alanın iş makineleriyle tahrip edildiğini öğrenen Boztosun, durumu yetkili makamlara bildirdi. Yapılan incelemeler üzerine kumsalın, günübirlik tesis alanı olarak işletmeye tahsis edildiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Boztosun, 'Varlık Mahallesi'nde her pazar günü kurulan pazardan sürekli bu bitkiyi aldığım Osman amca var, yine bu bitkiden almaya gittiğimde çok üzgün olduğunu gördüm. Nedenini sorduğumda, 'Valla deniz börülcelerinin başına iş geldi' dedi. O alan iş makineleriyle talan edilmiş. Kendisinin bildiğine göre deniz börülcelerinin Antalya'da yetiştiği tek yer de böylece düzlenmiş. Ortada numune de kalmamış, bunu duyunca bir vatandaş olarak çok üzüldüm. En azından gereğini yapayım, dedim ve ilgili yerlere bildirdim. Öğrendiğime göre ekipler intikal etmiş. Umarım bununla ilgili gerekli önlemler alınır. İnşallah o da biz de börülcelere kavuşuruz" diye konuştu.

ALANDA BİTKİ PARÇALARINI BULABİLDİ

Antalya'da uzun yıllardır sahillerden topladığı kaya koruğu ve deniz börülcesi bitkilerini pazarlarda satan Osman Şimşek, tahrip edilen alanda yaptığı incelemede, bu bitkinin bir kaç parçasını bulabildi. Deniz börülcelerinin genellikle bataklık alanlarda bulunduğunu, kumda ise ilk kez Kargıcak'taki bu sahilde 1,5 yıl önce kaya koruğu toplarken tespit ettiğini belirten Şimşek, 'Kaya koruğu toplarken baktım kum içinde deniz börülceleri var. Benim dışımda birkaç kişi daha toplamaya geliyordu" dedi.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BURAYI HEDER ETMİŞLER'

Yaklaşık 600 metrekarelik kumsaldaki deniz börülcelerinin bataklık alanlarda toplananlara göre daha çok rağbet gördüğünü anlatan Şimşek, 'Köklerine zarar vermeden budama yöntemiyle ve itinayla topluyordum. Budadıkça daha çok çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde toplamak için geldiğimde, içeride iş makineleri vardı. Birileri burayı almış fakat burada ne olduğu, nasıl bir bitki olduğunu hiç düşünmeden burayı heder etmişler" diye konuştu.

KUMDAKİNİN FİYATI 2 KAT DEĞERLİ

Bataklıklardan toplanan deniz börülcesinin kilosu 20 liraya satılırken, kumsaldan topladığının ise 40 liraya satıldığını dile getiren Şimşek, 'Çok kıymetli bir ot, hadi bakalım bu otu burada tekrar bulun, bu ortam kaç yılda yetişti burada, binlerce yılda oluşmadı mı, niye bozuldu' Kim bunun sorumlusu, ben bir vatandaş olarak soruyorum? Bu Antalyalının yeri değil mi? Çok nadir birkaç kök kaldıysa eğer tekrar tabandan besleyen suyla kendini yenileyebilir, yağmurlar ve bu kıştan sonra belki çıkabilir" dedi.

DKMP'DEN 'ENDEMİK DEĞİL' AÇIKLAMASI

Öte yandan DKMP Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise alandaki deniz börülcesinin tüm sahillerde bulunduğunu ve endemik tür olmadığını belirtti. Yetkililer, Kargıcak mevkisi olarak belirtilen alandaki kumsalın günübirlik tesis alanı olarak tahsis edildiğini, yapılan düzenleme çalışmalarının da denetimleri dahilinde projeye uygun olduğunu söyledi.

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

Milli Park Müdürlüğü, Osman Şimşek, Kargıcak, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM - Son Dakika


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