Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu bekleniyor - Son Dakika
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Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu bekleniyor

22.06.2023 14:14

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki şiddet iddiasıyla açılan davada, Deniz Bulutsuz'un gördüğü psikolojik şiddet ve yüzünde iz kalıp kalmadığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor bekleniyor. Duruşmada, Bulutsuz'un avukatı fotoğrafların gerçekliğinin araştırılması talebinde bulunurken, Güven'in avukatı talebi reddetti. Mahkeme, raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, oyuncu tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek 2020 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Tarafların birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, Bulutsuz'un avukatı, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" iddiasını hatırlatarak görüntülerin gerçek olup olmadığının incelenmesini talep etti. Güven'in avukatı ise talebini reddetti.

OZAN GÜVEN FOTOĞRAFLARIN PHOTOSHOP OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" sözlerini hatırlatarak "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi. Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

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"FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ RAPOR ALINMASINA GEREK YOK"

Mahkeme Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.

Şiddet davasında yeni gelişme! Ozan Güven cephesi kendi photoshop iddiasını boşa çıkardı: Araştırılmasın

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Şiddet davasında yeni gelişme! Ozan Güven cephesi kendi photoshop iddiasını boşa çıkardı: Araştırılmasın
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Breeeeee amma çakmış beaaa Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, İstanbul, Adli Tıp, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu bekleniyor - Son Dakika


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