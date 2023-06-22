Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu bekleniyor

Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, oyuncu tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek 2020 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Tarafların birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, Bulutsuz'un avukatı, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" iddiasını hatırlatarak görüntülerin gerçek olup olmadığının incelenmesini talep etti. Güven'in avukatı ise talebini reddetti.

OZAN GÜVEN FOTOĞRAFLARIN PHOTOSHOP OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u temsilen avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş, Güven'in "Yakında hepsi bitecek az kaldı, Deniz Bulutsuz'un mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar photoshop, montaj olduğu mahkeme tarafından açığa çıkacaktır" sözlerini hatırlatarak "Celse arasında bir flash bellek sunmuştuk, dosyaya sunmuş olduğumuz fotoğrafları içermekteydi. Sanık Ozan Güven'in bu fotoğrafların gerçek olmadığına ilişkin beyanları vardı. Gerçek olup olmadığı photoshop olup olmadığı şeklinde rapor alınmasını istiyoruz" dedi. Sanık Ozan Güven'in avukatı Tayfun Reşat Güngör ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.

"FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ RAPOR ALINMASINA GEREK YOK"

Mahkeme Bulutsuz'un uğradığı psikolojik şiddete ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin raporun dönüşünün beklenmesine karar verdi. Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına da karar vererek duruşmayı erteledi.