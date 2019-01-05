Deniz Çakır'a Başörtülülere Hakaret Ettiği İddiasıyla Soruşturma

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Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Deniz Çakır'ın Hakaret Ettiği İddia Edilen Başörtülü Genç Kızlar İlk Kez Konuştu: Mesele Sadece Başörtümüzdü