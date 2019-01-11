Son Dakika Haberleri: Deniz Çakır Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı

Deniz Çakır Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı

1 saat önce

-Deniz Çakır'ın açıklaması İSTANBUL - Oyuncu Deniz Çakır ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Deniz Çakır Adliye Çıkışında Açıklama Yaptı, System.String[]
- Deniz Çakır'ın açıklaması İSTANBUL - Oyuncu Deniz Çakır ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Çakır, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:49 Kaynak: AA

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