Deniz Çakır'dan suç duyurusuyla ilgili açıklama: İftirayla yol yürünmez - Son Dakika

Deniz Çakır'dan suç duyurusuyla ilgili açıklama: İftirayla yol yürünmez

12.03.2021 15:47
Deniz Çakır'dan suç duyurusuyla ilgili açıklama: İftirayla yol yürünmez, System.String[]

MASUMİYET dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Çakır, sosyal medya hesabından "Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür.

MASUMİYET dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Çakır, sosyal medya hesabından "Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür. İftirayla yol yürünmez" şeklinde paylaşım yaptı. Bunun üzerine açıklama yapan şikayetçi Güngör'ün avukatı, "Müvekkilimin haklı olduğu kamera kayıtları ve tanıklar ile anlaşılacaktır" dedi.

'YOKTUR BAŞKA CEVABIM'

Dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, oyuncu Deniz Çakır'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün suç duyurusunda bulundu. Deniz Çakır ise sosyal medya hesabından "2 gün önce istifasını vermiş, bölümün bitmesini bekleyen birinin 'Beni işimden etti' sözü yalandır. Vermeyin böyle fırsatçılara mahal… Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendisine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür. İftirayla yol yürünmez, olmayın parçası…" şeklinde paylaşım yaparak "Yoktur başka cevabım. Olamaz da…" notunu düştü.

Bunun üzerine Çağatay Görgen'in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ise yazılı açıklama yaptı. Avukat Dalkılıç'ın açıklamasında şikayet dilekçesinin ardından müvekkili hakkında karalama kampanyası yapıldığını öne sürdü.

'MÜVEKKİLİMİN HAKLI OLDUĞU KAMERA KAYITLARIYLA ANLAŞILACAK'Açıklamada "Yapım şirketi ne yazık ki yine oyuncusunun arkasında durarak emekten uzak bir tavır sergilemiştir. Biz bunu daha önce kadına şiddet gösteren oyuncunun arkasında durduğunda da görmüştük, ne yazık ki şaşırmadık. Sette araştırma yapılması bir yana sette emekçilere sorulmaya bile cesaret edilemeyen bazı sorunlar vardır. Nitekim müvekkilime olay tarihinde ileri bir tarihli bir istifa dilekçesi sunulduğu maalesef doğrudur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde bitirildi: "Müvekkilimin haklı olduğu kamera kayıtları ve tanıklar ile anlaşılacaktır. Müvekkilim yapanın yanına kar kalmaması ve başka set emekçilerinin de sesini çıkartabilmesi için sonuna kadar hukuk mücadelesini devam ettirecektir"


- İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Çakır, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz Çakır'dan suç duyurusuyla ilgili açıklama: İftirayla yol yürünmez - Son Dakika


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